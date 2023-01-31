Çin, Pakistan'daki Cami Saldırısını Kınadı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir camiye karşı düzenlenen kanlı saldırı karşısında şok olduğunu ve saldırıyı güçlü şekilde kınadığını söyledi.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir camiye karşı düzenlenen kanlı saldırı karşısında şok olduğunu ve saldırıyı güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Mao, "Saldırıda hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimizi, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mao, terörün tüm türlerine karşı sert biçimde karşı çıkan Çin'in, Pakistan'a terörle mücadele ile ulusal istikrarını ve insanların hayatlarını koruma çabalarına güçlü şekilde destek verdiğini söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Pazartesi günü meydana gelen patlamada en az 88 kişi hayatını kaybetmiş, 157 kişi de yaralanmıştı.