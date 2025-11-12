Haberler

Çin, Pakistan'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki bombalı intihar saldırısını şiddetle kınayarak taziyelerini sundu. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılara acil şifalar dilendi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pakistan'daki bombalı intihar saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir mahkeme binası önünde meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Sözcü çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Bildiğim kadarıyla hayatını kaybeden Çin vatandaşı yok" dedi.

Guo, ülkesinin her türlü terörizme kararlılıkla karşı çıktığını ve her zaman olduğu gibi, Pakistan'ın terörizmle mücadele, sosyal istikrarı sağlama ve halkın güvenliğini koruma çabalarını kararlılıkla destekleyeceğini ifade etti.

