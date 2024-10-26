Çin, Özel Sektörü Güçlendirmek İçin Yeni Destek Programı Başlattı

CHENGDU, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, önemli teknolojilerde atılım yapmaya yönelik ulusal girişimlerde yetenekli özel işletmeleri destekleyeceklerini ve özel işletmelere önemli ulusal bilimsel araştırma altyapısına daha fazla erişim imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Komisyonun başkan yardımcısı olan Zheng Bei, Perşembe günü Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen özel sektörün yüksek kaliteli gelişimini teşvikine yönelik toplantıda ülkenin, birçok farklı alanda temel araştırmalara da destek verip uygun özel işletmelere yüksek riskli, yüksek getirili temel araştırmalar yürütme konusunda kılavuzluk sağlayacağını belirtti.

Çinli yetkililerin, özel sektörü güçlendirme yönündeki bu en son girişimi, ekonomik büyümenin istikrara kavuşturulması, inovasyonun teşvik edilmesi ve istihdamın artırılması açısından kritik önem arz ediyor.

Zheng, özel sektördeki yüksek kaliteli kalkınmayı daha fazla desteklemek üzere teknolojik ve endüstriyel inovasyonun derin entegrasyonunu teşvik edici daha fazla somut çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Zheng, özel şirketin önemli ulusal stratejilerin uygulanmasına ve kilit öneme sahip alanlarda ve büyük ölçekli ekipman güncellemelerinde ve ticari malların takasında güvenlik kapasitesinin inşa edilmesine aktif şekilde katılmasını desteklediklerini ifade etti.

Zheng, ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesini teşvik için politika desteğinin ve pazar hizmetlerinin de iyileştirileceğini belirtti.

Zheng öte yandan özel işletmelerin inovasyon potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak üzere erken aşamadaki, küçük ölçekli ve yüksek teknolojiye sahip projelere uzun vadeli sermaye yatırımına yönelik destek politikalarını daha fazla iyileştireceklerini de ifade etti.

Toplantıya yeni malzemeler, uzay, tarım, robotik, iletişim, biyofarmasötik, enerji, çevrenin korunması, finans, imalat ve nesnelerin interneti gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri katıldı.

Çin'in ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan özel ekonomi, ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasını, gayrisafi yurtiçi hasıla artışının yüzde 60'ından fazlasını, teknolojik inovasyonun yüzde 70'inden fazlasını ve kentsel istihdamın yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor.

Çin Adalet Bakanlığı ve komisyon, bu ayın başlarında kamuoyunun görüşlerini almak için bir özel sektörü teşvik yasası taslağı açıkladı.

9 bölüme ayrılmış 77 maddeden oluşan taslak, özel sektör işletmelerinin eşit muamele ve korumaya sahip olmasını öngörüyor. Bu taslak yasalaştığında Çin'in, özel ekonominin gelişimine odaklanan ilk temel yasası olacak.