Çin, Özbekistan'a En Fazla Otomobil Tedarik Eden Ülke Oldu

TAŞKENT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 2025 yılının ilk çeyreğinde Özbekistan'a en fazla binek otomobil tedarik eden ülke oldu.

Özbekistan Ulusal İstatistik Komitesi'nin salı günü yayımladığı raporda, "Özbekistan, 2025 yılının ocak-mart döneminde yurtdışından toplam 115,1 milyon ABD doları değerinde 6.950 adet binek otomobil ithal etmiştir" denildi.

Özbekistan'ın ticaret ortakları arasında 5.235 araç teslim eden Çin ilk sırada gelirken, onu 1.425 araçla Güney Kore, 144 araçla Hindistan takip etti.

2024 yılında toplam 74.700 binek otomobil ithal eden Özbekistan, bu araçların yaklaşık 61.000'ini Çin'den tedarik etmişti.