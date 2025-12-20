Çin'in Oyun Pazarı 2025'te Yaklaşık 50 Milyar Dolar Satış Geliri Elde Etti

SHANGHAİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iç oyun pazarı, 2025 yılında geçen yıla kıyasla yüzde 7,68 artışla 350 milyar yuanın (yaklaşık 49,6 milyar ABD doları) üzerinde satış geliri elde etti.

Cuma günü Shanghai'da düzenlenen 2025 Çin Oyun Sektörü Yıllık Konferansı'nda Çin Ses-Video ve Dijital Yayıncılık Birliği tarafından yayımlanan rapora göre ülkenin oyun pazarı, bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,35 artış göstererek ülke genelinde 683 milyon kullanıcıya hizmet verdi.

Raporda, Çin'in yerli oyunlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü performans sergilediği vurgulandı. Bu yıl, Çin oyunları iç pazarda 291 milyar yuanın üzerinde gerçek satış geliri elde etti. Öte yandan Çin oyunlarının yurt dışındaki gerçek satış geliri 20,45 milyar ABD dolarını aşarak art arda altıncı yıl 100 milyar yuan eşiğini geçti.

Çin oyun sektörü, bu yıl teknolojik yeniliklerin iyileştirilmesi, yurt dışındaki performansının önemli ölçüde artırılması ve küçük oyuncuları korumaya yönelik çabaların yoğunlaştırılmasıyla istikrarlı bir büyüme kaydetti. Raporda ayrıca oyun sektörünün ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleme, kültürel refahı teşvik etme, yenilikçi ve yaratıcı dinamizmi canlandırma konusunda olumlu bir rol oynadığı ifade edildi.