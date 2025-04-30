Çin, Otonom Sürüş Güvenliğini Artırmak İçin Standartları Hızlandıracak

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin, otonom sürüş güvenliğini artırmak amacıyla zorunlu ulusal standartların geliştirilmesini hızlandıracak adımlar atıyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımlanan belgede bu yıl otomotiv standardizasyonu içinde yürütülecek çalışmalarda dikkate alınacak kilit öneme sahip önceliklere yer verildi.

Bu kapsamda otonom sürüşe yönelik tasarım işletim koşulları, otomatik park sistemleri ve simülasyon testlerine yönelik standartların onaylanıp uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi planlanıyor.

Belgede elektrikli araçlarda batarya güvenliğine ilişkin standartların uygulanmasına ağırlık verileceği ve sürücü destek sistemlerinin güvenliğini artırmaya yönelik standartların daha hızlı şekilde belirleneceği de kaydedildi.