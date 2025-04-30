Alexis Sanchez'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum

"Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum"
İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında

Çin, Otonom Sürüş Güvenliğini Artırmak İçin Standartları Hızlandıracak

Çin, Otonom Sürüş Güvenliğini Artırmak İçin Standartları Hızlandıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, otonom sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeni ulusal standartların geliştirilmesini hızlandırmak için adımlar atıyor. Elektrikli araçların batarya güvenliği ve sürücü destek sistemlerine yönelik standartların belirlenmesine öncelik verilecek.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin, otonom sürüş güvenliğini artırmak amacıyla zorunlu ulusal standartların geliştirilmesini hızlandıracak adımlar atıyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımlanan belgede bu yıl otomotiv standardizasyonu içinde yürütülecek çalışmalarda dikkate alınacak kilit öneme sahip önceliklere yer verildi.

Bu kapsamda otonom sürüşe yönelik tasarım işletim koşulları, otomatik park sistemleri ve simülasyon testlerine yönelik standartların onaylanıp uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi planlanıyor.

Belgede elektrikli araçlarda batarya güvenliğine ilişkin standartların uygulanmasına ağırlık verileceği ve sürücü destek sistemlerinin güvenliğini artırmaya yönelik standartların daha hızlı şekilde belirleneceği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.