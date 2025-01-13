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Çin Otomotiv Sektöründe Rekor Üretim ve Satış

Çin Otomotiv Sektöründe Rekor Üretim ve Satış
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Çin otomotiv sektöründe 2024 yılında üretim ve satışlar rekor kırarak 31 milyon adedi aştı. Yeni enerjili araçların satışları toplamın yüzde 40'ını geçti.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin otomotiv sektöründe 2024 yılında üretim ve satışların 31 milyon adedi aşmasıyla rekor kırıldı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre toplam otomobil üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 artışla 2024 yılında 31,282 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 4,5 artarak 31,436 milyon adedin üzerine çıktı.

Birliğin açıklamasına göre hem üretim hem de satışları ilk kez 10 milyon adedi aşan yeni enerjili araçlar, toplam satışların yüzde 40'ından fazlasını oluşturarak rekor performans sergiledi.

Ülkenin araç ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artışla 5,859 milyon adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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