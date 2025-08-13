Çin Otomotiv Sektörü Temmuz'da Büyüdü

Çin Otomotiv Sektörü Temmuz'da Büyüdü
Çin otomotiv sektörü, temmuz ayında üretim ve satışlarda önemli bir artış kaydetti. Üretim %13,3, satışlar ise %14,7 oranında yükseldi.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin otomotiv sektörü temmuz ayında hem üretim hem de satışlarda güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, ülkenin temmuz ayındaki otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 2,591 milyon adede ulaşırken, satışlar ise yüzde 14,7 artışla 2,593 milyon adede yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
