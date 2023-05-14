Çin Otomobil Üretim Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan BYD otomobil fabrikasının montaj hattında yeni enerjili araçların montajını yapan personel, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretim sektörü bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı üretim ve gelir artışı kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre sektörün sanayi katma değeri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış kaydederek, ilk iki aya kıyasla 5,4 yüzde puan ve söz konusu dönemde tüm imalat sanayinin ise 1,5 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Veriler, sadece Mart ayında sektörün sanayi katma değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttığını gösterdi.

2023'ün ilk üç ayında, sektördeki şirketlerin toplam faaliyet geliri bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 2,14 trilyon yuanı (yaklaşık 308 milyar ABD doları) aştı. Bu veri, sektörün genel imalat sanayinin hızından 2,6 yüzde puan daha yüksek olduğunu gösterdi.