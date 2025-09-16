Haberler

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden İnovasyon ve İşbirliği Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yerli ve yabancı otomobil üreticilerine teknolojik inovasyon ve sanayi zincirleri konusunda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Açıklamada, otomotiv sektöründeki sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için adil ticaretin önemine vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yerli ve yabancı otomobil üreticilerine teknolojik inovasyon ve sanayi zincirleri konusunda işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Birlikten salı günü yapılan yazılı açıklamada otomobil sektöründeki teknolojik ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için uluslararası pazar ortamının "açık ve adil olması ve ayrımcı olmaması" gerektiği vurgulandı.

Ayrıca şirketlere küresel otomotiv endüstrisinin yeşil, güvenli ve yüksek kaliteli gelişimini sağlamak üzere elektrifikasyon ve akıllı mobilite alanında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuldu.

Adil ticaretin ve sektörün meşru hak ve çıkarlarının korunmasına olan bağlılığını yeniden teyit eden birlik, "ilgili makamların yürüttüğü soruşturmaları aktif şekilde destekleyeceklerini ve bu kapsamda işbirliği yapacaklarını" ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, cumartesi günü ABD menşeli bazı analog entegre devre çiplerinin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması ve Çin'in entegre devre sektörünü hedef alan ilgili ABD önlemlerine karşı ayrımcılık karşıtı soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kocasının sevgilisi zannedip öldüresiye darp etmişti! Arabanın kapısı silah sayıldı

Aldatıldığını zannedip öldüresiye dövmüştü! İddianamede çarpıcı detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.