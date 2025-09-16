Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden İnovasyon ve İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yerli ve yabancı otomobil üreticilerine teknolojik inovasyon ve sanayi zincirleri konusunda işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Birlikten salı günü yapılan yazılı açıklamada otomobil sektöründeki teknolojik ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için uluslararası pazar ortamının "açık ve adil olması ve ayrımcı olmaması" gerektiği vurgulandı.

Ayrıca şirketlere küresel otomotiv endüstrisinin yeşil, güvenli ve yüksek kaliteli gelişimini sağlamak üzere elektrifikasyon ve akıllı mobilite alanında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuldu.

Adil ticaretin ve sektörün meşru hak ve çıkarlarının korunmasına olan bağlılığını yeniden teyit eden birlik, "ilgili makamların yürüttüğü soruşturmaları aktif şekilde destekleyeceklerini ve bu kapsamda işbirliği yapacaklarını" ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, cumartesi günü ABD menşeli bazı analog entegre devre çiplerinin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması ve Çin'in entegre devre sektörünü hedef alan ilgili ABD önlemlerine karşı ayrımcılık karşıtı soruşturma başlattığını duyurmuştu.