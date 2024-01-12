Çin Otomobil Üreticileri 2023'te Rekor İhracat Yaptı

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Çin menşeli araçların çeşitli görüntüleri

Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki varlıklarını genişletmesiyle birlikte ülkenin 2023 yılındaki otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 57,9 artışla 4,91 milyon araca ulaşarak rekor kırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı bu veri, 2021'de 2 milyonu aşkın, 2022'de ise 3 milyondan fazla araç ihraç eden ülkenin 2023'te de büyük artış kaydettiği anlamına geliyor.

Verilere göre toplam otomobil satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 30,09 milyon adede ulaşırken, üretim ise 2022 seviyesine kıyasla yüzde 11,6 artarak 30,16 milyon adedi aştı.

"MG4 için farkındalık çok büyük oldu. ve otomobil gelmeden aylar önce bile tüketicilerden çok sayıda soru geldiğini görüyoruz: 'MG4'ün geleceğini duydum. Ne zaman burada olacak? Ne zaman görebilirim? Ne zaman sürebilirim?' Yani markaya karşı büyük bir ilgi gördük."

"2020'den beri (SAIC'in) MG'sinin ortağıyız. Sürekli büyüyen bir pazar, ancak hacme ve yıldan yıla büyümeye bakıldığında, elektrikli araçlar kesinlikle çok daha popüler hale geliyor ve bunun devam etmesini bekliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)