Çin, Otomobil Tüketimi ve Sirkülasyonunu Artırmaya Yönelik Önlemler Açıkladı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin, otomobil sektörü üzerinde çok sayıda faktörün ağırlığını hissettirdiği bir dönemde otomobil sirkülasyonunu canlandırmak ve otomobil tüketimini artırmak üzere bir dizi önlem açıkladı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping Perşembe günü düzenlediği basın toplantısıyla Ticaret Bakanlığı ve diğer 16 devlet kurumunun otomobil sektörüne ivme kazandırmak üzere 6 alanda belirlediği 12 spesifik önlemi duyurdu. Yeni enerjili araç (NEV) pazarında yerel korumacılığı kaldırmaya ve kırsal bölgelerde NEV satışlarını artırmaya yönelik çalışmalar aracılığıyla kurallara dayanan ve karşılıklı bağlantı içeren, birleştirilmiş bir ulusal otomobil pazarı inşasına yönelik adımlar atıldı.

Kullanılmış otomobil pazarının büyük ölçekli gelişimini destekleyecek çalışmalarda bulunulacak. Kullanılmış ticari olmayan hafif hizmet taşıtlarında, ulusal aşama V emisyon standardını karşılayan bu araçların, bölgeler arası transferine yönelik kısıtlamalar 1 Ağustos'tan itibaren tüm ülkede kaldırılacak. Söz konusu önlemler, pazarda etkin otomobil sirkülasyonunu teşvik etmeyi ve ilgili işletmelerin bölgeler arası operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bakan yardımcısı, kentlerde daha fazla otopark tesislerinin inşa edileceğini ve NEV'lerin şarj taleplerini karşılamak üzere otoparklara, akaryakıt istasyonları ve ekspres yol servis alanları gibi yerlere daha fazla batarya şarj tesisi kurulacağını söyledi. NEV tüketimini teşvik etmeye ve hurdaya çıkan araçlara yönelik geri dönüşüm sistemini iyileştirmeye yönelik çalışmalarla, otomobil sektörünün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü artıracak önlemler de alınacak. Otomobil sektörünün potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bu hamlenin, Çin'in ekonomik istikrarı korumaya yönelik politikaların parçası olduğunu kaydeden Sheng, otomobil satışlarının, tüketimin artırılması ve ekonomik büyümenin istikrara kavuşturulmasında kritik rol oynadığını söyledi.

Xinhua / Güncel