Çin Otomobil Sektöründe İstikrarlı Büyüme: Ağustos Ayında Çift Haneli Artış

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü ağustos ayında üretim ve satışlarda kaydettiği çift haneli artışla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin perşembe günü yayımladığı verilere göre ocak-ağustos döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artarak yaklaşık 21,13 milyon adede ulaştı. Satışlardaki artış oranı ocak-temmuz dönemine göre 0,6 yüzde puan yükseldi.