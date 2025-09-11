Haberler

Çin Otomobil Sektöründe İstikrarlı Büyüme: Ağustos Ayında Çift Haneli Artış

Çin'in otomobil sektöründe ağustos ayında üretim ve satışlar çift haneli artış göstererek istikrarlı bir büyüme kaydetti. Ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçen yıla göre %12,6 artışla 21,13 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü ağustos ayında üretim ve satışlarda kaydettiği çift haneli artışla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin perşembe günü yayımladığı verilere göre ocak-ağustos döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artarak yaklaşık 21,13 milyon adede ulaştı. Satışlardaki artış oranı ocak-temmuz dönemine göre 0,6 yüzde puan yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
