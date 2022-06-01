Çin Otomobil Satışlarını Artırmak İçin Kısıtlamaları Gevşetti, Vergileri Düşürdü - Haberler

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresinden yetkililer, ülkede uygun binek araçlara yönelik satın alma vergisinin yarıya indirileceğini, ayrıca otomobil satışlarını artırma ve tüketimi destekleme amaçlı kısıtlamaların hafifletileceğini belirtti. İki kurum tarafından Salı günü ortaklaşa yayınlanan bildiride, ülkede 1 Haziran ile 31 Aralık tarihlerinde satın alınan 2 litre motor silindir hacmi bulunan 300.000 yuan (yaklaşık 45.040 ABD doları) altındaki binek otomobillere uygulanan satın alma vergisinin yarıya indirileceği duyuruldu.

Hamle, ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik ayrıntılı tedbirleri içeren politika paketine ilişkin çıkarılan Devlet Konseyi genelgesine uygun şekilde yapıldı. Paket, vergi indirimi de dahil olmak üzere, tüketimi, özellikle çok pahalı ürün alımlarını desteklemek için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, otomobil satışlarını desteklemenin, tüketimin toparlanması ve otomobil endüstrisi için büyük önem taşıdığına işaret ederken, ülkede özellikle kırsal alanlarda yeni enerjili araçlara yönelik teşvikin daha da artırılacağını belirtti.

Salı günü açıklanan genelge, araç satın alma kısıtlamalarına sahip bölgeleri, plaka sayılarındaki üst sınırı artırma ve uygun alıcılar üzerindeki şartları hafifletme çağrısında bulundu. Shanghai ve Shenzhen gibi metropollerin plaka kayıt oranlarını arttırdığını belirten Sheng, Jilin ve Chongqing gibi eyalet seviyesindeki bölgelerin de, yeni otomobil alımlarını sübvanse etmek ve kamyonetler için kentsel alanlara girişi kolaylaştırmak da dahil olmak üzere önlemler aldığını söyledi. Sheng, otomobil satışlarının, mevcut ve yakında uygulamaya konacak politikalarla, ekonomik toparlanmayı desteklemek için yakında hareketleneceğine inanıyor. Çin'de otomobil satışları, perakende satışların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Xinhua / Güncel