Çin Otomobil Markalarının Satışları Ekim'de Yüzde 23,5 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü verilerine göre, Ekim ayında Çin marka binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 yükseldi ve pazar payı artmaya devam etti. BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü verilerine göre, Ekim ayında Çin marka binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 yükseldi ve pazar payı artmaya devam etti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, geçen ay Çin pazarında 1,18 milyondan fazla Çin marka binek araç satıldı ve bu satışlar, dönem boyunca ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. Veriler, 2022'nin ilk 10 ayında yerli otomobil markalarının satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 oranında artarak 9,35 milyon adede ulaştığını gösterdi. Bu dönemde satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,8 yüzde puan artarak ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yüzde 48,7'sini oluşturdu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

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