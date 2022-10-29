Çin Otomobil İmalat Sektörü Ocak-Eylül'de Gelirlerini Artırdı

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin otomobil imalat sektörünün yılın ilk üç çeyreğinde gelirini istikrarlı bir şekilde artırdığını gösteriyor.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin otomobil imalat sektörünün yılın ilk üç çeyreğinde gelirini istikrarlı bir şekilde artırdığını gösteriyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre sektör, Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla yaklaşık 6,61 trilyon yuan (yaklaşık 922 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Veriler, ilk üç çeyrekte sektörün karında ise yıllık yüzde 1,9 gerileme olduğuna, kardaki bu düşüş oranının ilk sekiz ayda yaşanan düşüşün 5,4 yüzde puan altında bulunduğuna işaret etti.

Çin İstatistik Bürosu, Eylül ayı itibarıyla bakıldığında sektörün karının, arz ve sektörel zincirlerdeki iyileşme ve yeni enerjili araç üretimindeki büyümenin desteğiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 yükseldiğini söyledi.

Çin'de yılın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 7,4 artışla 19,63 milyon adet araç üretildi. Çin Otomobil Üreticileri Derneği'ne göre söz konusu dönemde Çin'de satılan toplam otomobil sayısı ise geçen yıla göre yüzde 4,4 artışla toplam 19,47 milyon oldu.