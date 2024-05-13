Çin Otomobil İmalat Sektörü İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in otomobil imalat sektörü bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin son verilerine göre, söz konusu dönemde sektörün endüstriyel katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 artarak, Çin'in tüm imalat endüstrisinin katma değerinin 3 yüzde puan üzerine çıktı.

Sektörün toplam faaliyet geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 2,25 trilyon yuan (yaklaşık 316,85 milyar ABD doları) oldu.

Veriler, sektördeki şirketlerin toplam karının yıllık bazda yüzde 32 artarak 103,95 milyar yuana yükseldiğini ortaya koydu.