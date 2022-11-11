Çin Otomobil Fuarı 2022 Tianjin'de Başladı Güncel Haberler TİANJİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde açılan Çin Otomobil Fuarı (Tianjin) 2022 sırasında Çinli otomobil üreticisi HiPhi'nin standında canlı performans sergileyen bir personel, 10 Kasım 2022. TİANJİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde açılan Çin Otomobil Fuarı (Tianjin) 2022 sırasında Çinli otomobil üreticisi HiPhi'nin standında canlı performans sergileyen bir personel, 10 Kasım 2022. Auto Tianjin 2022 adıyla da anılan Çin Otomobil Fuarı (Tianjin) 2022 Perşembe günü Çin'in kuzeyinde yer alan liman kenti Tianjin'de başladı. Toplam 200.000 metrekarelik sergi alanına sahip otomobil fuarında, aralarında 260 yeni enerjili aracın da bulunduğu Çinli ve yabancı markalara ait 990 araç sergileniyor. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

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