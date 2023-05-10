Çin, Otomobil Emisyonları Konusunda Daha Sıkı Standartlar Benimseyecek

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki motorlu araçlar için daha sıkı emisyon standartları uygulanacağını bildirdi.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki motorlu araçlar için daha sıkı emisyon standartları uygulanacağını bildirdi.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, standartları karşılamayan motorlu araçların üretiminin, ithalatının ve satışının yasaklanacağını kaydetti.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ile 4 farklı merci tarafından ortaklaşa yayımlanan bir bildiriye göre, yükseltilen standartlar hem hafif araçlar hem de ağır dizel araçlar için geçerli olacak.

Motorlu araç üreticileri ve ithalatçıları, araçlarının yeni standartları karşılamasını sağlamak için emisyon testi sonuçlarını ve kirlilik kontrol teknolojilerine ilişkin bilgileri ibraz etmekle yükümlü olacak.