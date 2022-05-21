Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı - Haberler

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda insanların ortalama yaşam süresini 2020 seviyesine göre yaklaşık bir yıl daha artırmayı hedefliyor. Devlet Konseyi'nin yayınladığı 14. Beş Yıllık Plan döneminde hazırlanan ulusal sağlık planında; halk sağlığı hizmetlerinin kapasitesini önemli ölçüde iyileştirme, bazı ciddi hastalıkları kontrol altına alma ve sona erdirme, tıbbi hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye devam etme taahhüdü de bulunuyor.

Tıp ve sağlık hizmetlerini destekleme kapasitesini artırmak ve sağlık endüstrilerini geliştirmek için sürekli çaba sarf edileceği belirtilen planda, ulusal sağlık politikası sisteminin daha da iyileştirileceği belirtildi. Planda, tıp ve sağlık sektörlerini geliştirme çabalarının hastalıkların tedavisinden ziyade insanların sağlığını korumaya odaklanacağı belirtildi. Yine plan kapsamında sağlıklı oldukları zamanlarda da insanlara kapsamlı sağlık hizmetleri sunulacağı taahhüt edildi. Resmi istatistiklere göre, 2020 itibarıyla Çin halkının ortalama yaşam süresi 77,93 yıldı.

Xinhua / Güncel