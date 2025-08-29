Çin, Ortak Gelecek İçin Uluslararası Uzlaşı Sağlandığını Açıkladı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, Çin'in ortaya koyduğu insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme inisiyatifi konusunda uluslararası toplumda uzlaşı sağlandığını söyledi.

Ma, cuma günü Zafer Günü kutlamaları ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, çok taraflı katılımı içeren inisiyatifin, kalkınmadan güvenliğe, işbirliğinden yönetişime doğru evrim geçirerek uygulamaya konulduğunu belirtti.

Ma, "Bu vizyon, blok siyasetinin 'küçük gruplar' kuralını yıkıyor ve 'güçlü olan haklıdır' şeklindeki hegemonyacı anlayışın ötesine geçerek, uluslararası ilişkilere ve küresel yönetişime yeni bir yaklaşım getiriyor" dedi.

Ma, "İnisiyatif, bir avuç Batı ülkesi tarafından tek taraflı olarak tanımlanan sözde 'evrensel değerlerin' çok ötesine geçmiştir" diye ekledi.