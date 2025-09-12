Çin, Ortadoğu'daki Gerilim ve Müzakereler İçin Olumlu Adımlar Atılmasını Talep Etti

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduklarını belirterek, İsrail başta olmak üzere ilgili tarafları müzakerelerin başlatılması için daha fazla olumlu adım atmaya çağırdı.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Çin, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasından büyük endişe duymaktadır" dedi. Lin, bölgedeki ilgili ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden eylemlere karşı olduklarını vurguladı.

Masum sivillere zarar veren tüm eylemleri kınadıklarını kaydeden Lin, gerilimi tırmandıran ve bölgedeki durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü harekete karşı olduklarını söyledi.

" Güvenlik, şiddetle sağlanamaz; güç kullanımının sonu barışa çıkmaz" ifadelerini kullanan Lin, İsrail başta olmak üzere ilgili tüm tarafları ateşkesin sağlanması, müzakerelerin yeniden başlatılması ve bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönünde daha fazla olumlu adım atmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.