Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi: Bölgede Çatışmalar Devam Ettiği Sürece Arabuluculuk Çabalarını Sürdüreceğiz

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, bölgede devam eden çatışmaların yanı sıra, diplomatik arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini açıkladı ve barışın önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, bölgede çatışmalar devam ettiği sürece diplomatik arabuluculuk çabalarını kesintisiz sürdüreceklerini söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Çin halkının barışa büyük önem verdiğini kaydeden Zhai, uzlaşma ve barışın teşvik edilmesinin, Çin'in Ortadoğu politikasının temelinde yattığını belirtti.

Çinli diplomat, 21.000'den fazla zayiata yol açan savaşın bölgede tüm şiddetiyle devam etmesinin, küresel ticaret ve ekonomi üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade etti.

Zhai, "Pandora'nın Kutusu bir kez açıldığında çok büyük hasara yol açar. Çatışmaların devam etmesi bölge halkı için büyük acılara neden olmak dışında kazanç sağlamaz" dedi.

Zhai, sorumluluk sahibi büyük bir ülke ve bölge ülkelerinin samimi dostu olan Çin'in, taraflarla yakın iletişim ve koordinasyonu sürdüreceğini, gerilimin azaltılmasına yardımcı olacağını, ateşkesin önünü açacağını, diyaloğun yeniden başlatılması için köprüler kuracağını ve Ortadoğu'da barış ve istikrar için aralıksız çaba göstereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
