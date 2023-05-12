Çin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Arasındaki Ekonomik Bağların Gelişimi İçin Çaba Sarf Edecek

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı (China-CEEC Expo) için hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sağlanması ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile arasındaki ekonomik bağların yüksek kaliteli gelişimini teşvik...

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı (China-CEEC Expo) için hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sağlanması ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile arasındaki ekonomik bağların yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için kapsamlı çaba sarf edeceği kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, 3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın 16-20 Mayıs tarihleri arasında Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo'da düzenleneceğini söyledi.

Shu, bakanlığın, fuarın tatbiki sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak adına Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden ürünler için bir satış fuarı da dahil olmak üzere bir dizi ekonomik ve ticari faaliyet planladığını söyledi.

Sözcü, bakanlığın ayrıca kabul, ulaşım, güvenlik ve Kovid-19 önleme çalışmalarının ayrıntılarının yanı sıra fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yerel makamlar ile koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

Shu, 11.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip bu yılki Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı'nda Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelecek 380'den fazla katılımcının çalışmalarını sergileyeceğini söyledi. Bakanlık sözcüsü, fuara 2.000'den fazla alıcının kayıt yaptırdığını ve katılımcı sayısının 100.000'i geçmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.