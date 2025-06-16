Çin, Orta Doğu'daki Gerilim İçin Diyalog Çağrısında Bulundu

Çin, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu ülkenin karşılık vermesiyle tırmanan çatışmadan ilk zararı görecek olanın Orta Doğu ülkeleri olacağını belirterek, diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Çin'in, İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu'da ani yükselen askeri çatışmadan endişeli olduğunu vurguladı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tırmanmayı sürdürmesi ve yayılmasından ilk zararı görenin Orta Doğu ülkeleri olacağına işaret eden Sözcü Guo, "Tüm tarafları gerilimi düşürecek tedbirleri en kısa sürede almaya, bölgenin daha büyük kargaşaya sürüklenmesini önlemek üzere sorunları diyalog ve müzakereyle çözme yoluna geri dönmek için gerekli koşulları yaratmaya çağırıyoruz." dedi.

Guo, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin dün İranlı ve İsrailli mevkidaşlarıyla telefonda görüştüğünü ve taraflara farklılıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptığını anımsattı.

İlgili tarafların gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyecek ve durumu sükunete kavuşturacak tedbirleri derhal alması gerektiğinin altını çizen Guo, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşlar kalıcı barış getirmez. Uluslararası ihtilaflar diyalog ve istişare yoluyla çözülmelidir. Tüm tarafların meşru endişelerine ancak ortak güvenlik vizyonuna bağlı kalarak yanıt verilebilir."

Çin, İsrail'in saldırılarını kınamıştı

Çin Dışişleri Bakanlığının bir diğer Sözcüsü Lin Cien, çatışmaların başladığı 13 Haziran'da Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in, İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve bölgede çatışmayı genişletecek girişimlere karşı olduğunu bildirmişti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong da, BM Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında, İran'da aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe saldırıları kınamış, İsrail'e, "askeri maceracılığa son verme" çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 14 Haziran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüşmüş, askeri yöntemlerin çare olmadığı, İran'ın nükleer sorununun çözümü için diplomasiye alan açılması gerektiğini vurgulamıştı.