Çin: Orta Doğu'da gerilimin yükselmesi hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmez

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sınırlı bir saldırı planladığı yönündeki açıklamalara ilişkin, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Tarafların itidalle hareket edeceğini ve farklılıkları diyalogla çözeceğini umduklarını ifade eden Sözcü Mao, "Orta Doğu'da gerilimin yükselmesi hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmez." ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını son haftalarda hızla artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı düzenleyebileceği şeklinde yorumlanıyor.

"Sınırlı askeri saldırı"

Başkan Donald Trump, 20 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir gazetecinin, " İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt vermişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini ifade etmişti.

İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekun karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.

ABD- İran müzakereleri

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.