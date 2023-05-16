Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Yapılacağı Xi'an Kentinde 24 Saatlik Bir Tur

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an hem antik bir görkeme hem de modern bir çekiciliğe sahip. Kendine güvenen ve kapsayıcı kültürüyle dünyanın ilgisini çeken, eski adıyla Chang'an diye bilinen antik imparatorluk başkenti Xi'an 3.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an hem antik bir görkeme hem de modern bir çekiciliğe sahip.

Kendine güvenen ve kapsayıcı kültürüyle dünyanın ilgisini çeken, eski adıyla Chang'an diye bilinen antik imparatorluk başkenti Xi'an 3.100 yılı aşkın geçmişiyle Çin tarihi boyunca 13 hanedana başkentlik yapmış bir şehir.

Eski İpek Yolu'nun da başlangıç noktası olan Xi'an, Çin-Orta Asya işbirliğinde yeni bir çağın tanığı olarak 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak Çin-Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Gelin, eskiyle yeniyi buluşturan bu köklü şehrin 24 saatine birlikte göz atalım...

Xinhua Küresel Servisi