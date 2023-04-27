Çin-Orta Asya Zirvesi Mayıs'ta Çin'de Düzenlenecek

Xİ'AN, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi, Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Mayıs ayında yapılacak.

Perşembe günü gerçekleştirilen 4. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın basın açıklamasında zirvenin duyurusu yapıldı.

Taraflar, Haziran 2022'de yapılan 3. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Çin-Orta Asya devlet başkanlarının bir araya geleceği bir toplantı mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning hafta başında yaptığı açıklamada, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı üzere ilk zirveye Çin'in ev sahipliği yapacağını belirtmişti.