Çin, Orta Asya Ülkelerinin Sınır Anlaşmasını Kutladı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı, üç ülkenin üçlü sınır noktasını belirleyen anlaşmanın imzalanması ve sınır sorunlarının nihai olarak çözüme kavuşturulması dolayısıyla kutladığını söyledi.

Guo salı günü düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin'in üç ülkenin sınır sorunlarını barışçıl istişare yoluyla çözme çabalarını takdir ettiğini belirterek, bu yaklaşımın barış ve kalkınmaya yönelik dönemin eğilimini yansıttığını ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahın daha da teşvik edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Sözcü, üç ülkenin dost komşusu ve kapsamlı stratejik ortağı olarak Çin'in, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve yerel halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışmak üzere bu fırsatı değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.