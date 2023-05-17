Çin-Orta Asya İş Konseyi, Sektör ve İşletmeleri Bir Araya Getirecek

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi yetkilisi Yang Xiaojun, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere Çin-Orta Asya iş konseyinin kurulacağını söyledi.

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi yetkilisi Yang Xiaojun, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere Çin-Orta Asya iş konseyinin kurulacağını söyledi.

Yang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında iş konseyinin açılış töreninin Cuma günü Çin-Orta Asya Zirvesi sırasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Etkinliğin enerji, inşaat, lojistik, gıda, bilişim ve iletişim gibi önde gelen işbirliği alanlarında 400'den fazla sektör kuruluşu ve işletme temsilcisini bir araya getirmesi bekleniyor.