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Çin-Orta Asya İş Konseyi, Sektör ve İşletmeleri Bir Araya Getirecek

Çin-Orta Asya İş Konseyi, Sektör ve İşletmeleri Bir Araya Getirecek

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Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi yetkilisi Yang Xiaojun, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere Çin-Orta Asya iş konseyinin kurulacağını söyledi.

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi yetkilisi Yang Xiaojun, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere Çin-Orta Asya iş konseyinin kurulacağını söyledi.

Yang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında iş konseyinin açılış töreninin Cuma günü Çin-Orta Asya Zirvesi sırasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Etkinliğin enerji, inşaat, lojistik, gıda, bilişim ve iletişim gibi önde gelen işbirliği alanlarında 400'den fazla sektör kuruluşu ve işletme temsilcisini bir araya getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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