Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu Medya Alanında İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Çin ve beş Orta Asya ülkesindeki medya kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, Beijing'de düzenlenen Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu'nda bir araya geldi.

Çin ve beş Orta Asya ülkesindeki medya kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, Beijing'de düzenlenen Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu'nda bir araya geldi. Salı günü düzenlenen forumda derinlemesine görüşmeler yapan yetkililer, ortak bir geleceğe sahip Çin-Orta Asya topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere medya işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda geniş bir mutabakata vardı.

Çin'in Xinhua Haber Ajansı'nın öncülük ettiği ve ev sahipliğini yaptığı forum, kısa süre önce düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nin başarılı sonuçlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Foruma katılan medya kuruluşları arasında Kazakistan Cumhurbaşkanlığı TeleRadyo Kompleksi, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı Kabar, Tacikistan Ulusal Haber Ajansı Khovar, Türkmenistan'ın Medya Türkmen Haber Ajansı ve Özbekistan Ulusal Haber Ajansı bulunuyor.

SES 1 (Rusça): ABROR AKHRAROVİCH GULYAMOV, Özbekistan Ulusal Haber Ajansı, Uluslararası Departman Başkan Yardımcısı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi tüm katılımcılarımızın genel çıkarlarını yansıtıyor. Bu inisiyatif çerçevesinde Çin, altyapının geliştirilmesine yardımcı oluyor, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumunun iyileşmesine katkıda bulunuyor ve yatırım sağlıyor. Çin'in desteğinden memnuniyet duyuyoruz."

SES 2 (Rusça): SUBHİDDİN SHAMSİDDİNZODA, Tacikistan Ulusal Haber Ajansı Khovar'ın Başkanı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde, Tacikistan'ın Çin ile işbirliği içinde enerji, ulaşım ve iletişimin yanı sıra kültür ve medya alanında büyük projeleri hayata geçirdiğini söyleyebiliriz."

SES 3 (Rusça): MEDERBEK SHERMETALİEV, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı Kabar'ın Başkanı:

"Günümüz modern dünyasının gerçekleri, Orta Asya'nın öncelikle bilgi güvenliğine hassasiyet göstermesini gerektiriyor. Şu anda ciddi hedeflerle karşı karşıyayız ve inanıyorum ki istihbaratımızı ve yaratıcılığımızı birleştirerek üst düzey sonuçlar elde edeceğiz."

SES 4 (Rusça): TLEGEN ABİSHEV, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı TeleRadyo Kompleksi Başkan Yardımcısı:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde, hep birlikte güvenilir bilgi arzı sağlamamız gerekiyor. Tüm kaynakları okuyucularımıza, halkımıza sunabileceğimiz bir web sitesi ya da portal oluşturmalıyız. Bu sayede bizim aracılığımızla kesintisiz bilgi alabilecekler."

SES 5 (Rusça): BEKDURDY AMANSARYYEV, Türkmenistan'ın Medya Türkmen Haber Ajansı Başkanı:

"Medyamız, dünyaya açılan ve dünyada neler olduğunu görebildiğimiz pencerelerdir. Aynı zamanda dünya da medya sayesinde bizde neler olduğunu görebilir. Bu nedenle medya kuruluşlarının ortak zorlukları aşmak için bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Bu görevlerin yerine getirileceğini düşünüyorum."

Forumda, Çin ve beş Orta Asya ülkesinin medya kuruluşları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirme, kapsamını genişletme, işbirliğine yönelik ilave alanlar yaratma ve tatbiki medya işbirliğinde yeni başarılar elde etme hususlarında uzlaşma sağlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)