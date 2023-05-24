Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu Basın İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Orta Asya ülkelerinin medya kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu, Beijing'de gerçekleştirildi.

"Ortak geleceğe sahip Çin-Orta Asya topluluğunun inşasını teşvik etmek için medya işbirliğini artırma" temasıyla düzenlenen forum, kısa süre önce yapılan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin başarılı sonuçlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Çin'in Xinhua Haber Ajansı'nın öncülük ettiği ve ev sahipliğini yaptığı foruma, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı TeleRadyo Kompleksi, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı Kabar, Tacikistan Ulusal Haber Ajansı Khovar, Türkmenistan'ın Medya Türkmen Haber Ajansı ve Özbekistan Ulusal Haber Ajansı olmak üzere beş Orta Asya ülkesinden medya kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, foruma başkanlık ederek bir konuşma yaptı. Fu, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme doğru ilerlediğini ve altı ülke arasındaki medya işbirliği için yeni olanaklar sağladığını söyledi.

Fu, dönemin misyonlarını omuzlamak, basının sorumluluklarını yerine getirmek, iletişim ve etkileşimi desteklemek, ayrıca inovasyon aracılığıyla çığır açmak üzere Xinhua Haber Ajansı'nın, Orta Asya ülkelerindeki medya kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Fu ayrıca, ortak geleceğe sahip Çin-Orta Asya toplumu inşasına daha fazla katkıda bulunmak amacıyla dünya barışını desteklemek, bölgesel işbirliğini daha iyi anlatan haberler yapmak, medeniyetler arasındaki etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi artırmak ve medya alanında tatbiki işbirliğini ilerletmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Forumda, Çin ve beş Orta Asya ülkesindeki medya kuruluşları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek genişletmek, kapsamını yükseltmek ve işbirliğine yönelik ilave alanlar keşfetmek hususlarında uzlaşma sağlandı.