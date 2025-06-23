Çin-Orta Asya Haber Ajansları Forumu Astana'da Gerçekleşti

ASTANA, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin- Orta Asya Haber Ajansları Forumu pazar günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde medya işbirliği konusunda görüşmeler gerçekleştirildi ve uzlaşmaya varıldı.

Kısa bir süre önce tamamlanan 2. Çin- Orta Asya Zirvesi sırasında düzenlenmesine karar verilen foruma Xinhua Haber Ajansı ev sahipliği yaptı. Foruma Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kurumu, Kırgızistan'ın resmi Kabar Haber Ajansı, Tacikistan'ın resmi Khovar Ulusal Haber Ajansı, Türkmenistan'ın Devlet Haber Ajansı ve Özbekistan'ın Ulusal Haber Ajansı olmak üzere beş Orta Asya ülkesinden medya kuruluşlarının başkanları katıldı.