Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı Düzenlendi

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazar günü Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde düzenlenen 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı bir araya geldi.