Çin, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Daha Fazla Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Salı günü, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için uluslararası toplumu desteği artırmaya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Salı günü, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için uluslararası toplumu desteği artırmaya çağırdı.

Ülkede son dönemde barış sürecinin ilerletilmesi, devlet idaresinin güçlendirilmesi ile kalkınma ve yeniden yapılanmayı desteklemede önemli sonuçlar kaydedildi. Dai, uluslararası toplumun ülkenin barışı korumadan barışa geçiş sürecindeki kritik dönemde kalıcı barış ve güvenliği sağlamasına yardımcı olmak için desteğini artırması gerektiğini söyledi.

Dai, barış anlaşmasının tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Dört silahlı grubun geçen yılın sonunda silah bırakması, barış sürecinde önemli bir adım teşkil ediyor. Dai, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Çin'in, diğer silahlı grupları da, gecikmeden siyasi diyalog ve silahsızlanma sürecine katılmaya çağırdığını hatırlattı.

Bu yıl yapılacak yerel seçimler barışın pekişmesi açısından son derece önemli olacak. Dai, uluslararası toplumun seçimlerin sorunsuz geçmesini sağlamasını, ülkenin egemenlik ve mülkiyetine saygı göstermesini ve kendi şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Dai ayrıca, silahlı grupların yarattığı tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Çin, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin, ulusal güvenliği yasalar çerçevesinde koruma çabalarını desteklerken, ilgili tarafları şiddete son vermeye çağırıyor. Uluslararası toplumun ülkenin ulusal savunma politikasını uygulama, profesyonel, verimli ve güçlü bir güvenlik sektörü oluşturma ve yeni güvenlik tehditleriyle başa çıkabilme çabalarına yardım etmeye odaklanması gerekiyor. Dai, Güvenlik Konseyi'nin ülkenin güvenlik kapasitesini etkileyen yaptırım tedbirlerinin tümden kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Dai, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kalkınması ve yeniden inşasını desteklemenin Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.