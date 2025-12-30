Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın Güneyinde Gerçek Mermiyle Uzun Menzilli Atış Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın güneyindeki sularda gerçek mermi kullanarak atış tatbikatı gerçekleştirdi. Komutanlık, uzun menzilli ortak saldırılar düzenlediğini bildirdi.

NANJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, komutanlığa bağlı kara kuvvetlerinin Taiwan Adası'nın güneyindeki sularda gerçek mermi kullanarak atış tatbikatı gerçekleştirdiğini ve Deniz, Hava ve Roket Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin uzun menzilli ortak saldırılar düzenlediğini söyledi.

Li salı günü saat 13.00'te başlatılan tatbikatla hedeflenen sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

