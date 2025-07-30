Çin Ordusundan Huangyan Dao Adası Çevresinde Devriye Faaliyetleri

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Huangyan Dao adası çevresinde hava ve deniz devriyeleri gerçekleştirerek bölgedeki güvenlik ve egemenliği korumayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin ordusu, Çin'in Huangyan Dao adasının çevresindeki bölgede ve karasularının üzerindeki hava sahasında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı, salı günü yaptığı resmi açıklamada temmuz ayından itibaren birliklerinin bu bölgelerde devriye ve teyakkuz faaliyetlerini sürekli olarak kuvvetlendirmek üzere deniz ve hava kuvvetlerini organize ederek deniz ve hava sahasının kontrol ve yönetimini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu devriyelerin Çin'in egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla korumak ve Güney Çin Denizi bölgesinde barış ve istikrarı sürdürmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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