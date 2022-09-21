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Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama

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Çin Ordusundan ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan Geçişine İlişkin Açıklama

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü, komutanlığın yüksek teyakkuzda olmaya devam ettiğini ve tüm tehdit ve provokasyonlara karşı sıkı önlemler almaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü...

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü, komutanlığın yüksek teyakkuzda olmaya devam ettiğini ve tüm tehdit ve provokasyonlara karşı sıkı önlemler almaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumaya hazır olduğunu söyledi. Shi bu sözleri Taiwan Boğazı'ndan geçen ABD ve Kanada savaş gemileri hakkında yaptığı açıklama sırasında söyledi. Shi, Salı günü ABD destroyeri Higgins ve Kanada fırkateyni Vancouver'ın Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptığını ve bunu abartılı olarak tanıttığını söyledi. Sözcü Shi, Komutanlık tarafından düzenlenen deniz ve hava kuvvetlerinin ABD ve Kanada askeri gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan geçişini baştan sona yakından takip ettiğini ve izlediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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