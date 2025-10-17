Çin Ordusunda Üst Düzey Kadro İhraçları: General Hı Veydong Parti Üyeliğinden Çıkarıldı

Çin ordusunun en kıdemli ikinci generali, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong'un, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ihraç edildiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hı ve 8 üst düzey subayın, "disiplini ihlal" ve "görev bağlantılı suçlar" nedeniyle parti üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

Hı'nın yanı sıra Merkezi Askeri Komisyon üyesi ve Komisyonun eski Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua, eski Siyasi Çalışma Dairesi İdari Direktör Yardımcısı Orgeneral Hı Hongcün, eski Müşterek Harekat Komuta Merkezi İdari Direktör Yardımcısı Orgeneral Vang Şiubin, eski Doğu Cephesi Komutanı Lin Şiangyang, eski Kara Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Çin Şütong, eski Deniz Kuvvetleri Siyasi Komiseri Oramiral Yüen Huacı, eski Roket Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Vang Houbin ve eski Halk Silahlı Polis Gücü Komutanı Orgeneral Vang Çunning'in olduğu 8 üst düzey subayın da partiden ihraç edildiği aktarıldı

İhraç edilenlerin, parti disiplinini ciddi şekilde ihlal ettiği, büyük miktarda paranın işin içine karıştığı, doğası itibarıyla çok ciddi ve sonuçları itibarıyla büyük zarara yol açan görev-bağlantılı suçlar işledikleri ileri sürülürken bunlarla ilgili yargıya sevk edilecekleri kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) en üst yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun 2 başkan yardımcısından biri olan Hı'dan nisandan bu yana haber alınamıyordu.

ÇKP'nin en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro'nun da üyesi Hı, buradaki toplantılara ve kamuya açık etkinliklere de katılmıyordu.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Komünist rejimle yönetilen ülkede, ÇHKO, kural olarak ÇKP'nin silahlı kanadı ve ona bağlı bir örgüt niteliği taşıyor.

Ülkede son birkaç yılda silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında çok sayıda üst düzey asker görevden alınmış, partiden ihraç edilmiş veya yasama meclisi üyeliğinden çıkarılmıştı.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmıştı.