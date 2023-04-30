Çin Ordusu Sudan'dan 1.171 Kişiyi Tahliye Etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına ait kapsamlı tedarik gemisi Weishanhu tarafından Sudan'dan tahliye edilerek Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaşan Çinliler, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin vatandaşlarını Sudan'dan tahliye görevini tamamladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sudan'dan 940 Çin vatandaşı ve yabancı uyruklu 231 kişinin Çin donanması gemileri tarafından tahliye edilerek Suudi Arabistan'ın Cidde limanına götürüldüğünü söyledi. İki parti halinde yapılan tahliye görevi, Çarşamba gününden Cumartesi gününe dek sürdü.

Çin ordusunun her zaman halkın koruyucusu olduğunu vurgulayan Tan, bu çerçevede ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruyacağını ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasına hizmet edeceğini sözlerine ekledi.