Çin Ordusu, Öne Çıkan Personelini 1 Ağustos Madalyası ile Ödüllendirecek - Haberler

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Çin Ordusu, Öne Çıkan Personelini 1 Ağustos Madalyası ile Ödüllendirecek

Xinhua - Güncel
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Çin Ordusu, Öne Çıkan Personelini 1 Ağustos Madalyası ile Ödüllendirecek

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Merkez Askeri Komisyon Başkanı tarafından verilen 1 Ağustos Madalyası, Çin ordusundaki en yüksek onur nişanesi. Bu madalya, ulusal egemenlik ile güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasına ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernleştirilmesinin ilerletilmesine üstün katkılarda bulunan ordu personeline veriliyor. Askeri yetkililer, ülkenin silahlı kuvvetlerini Xi'nin liderliğinde güçlendirme yolculuğunda kendini gösteren […]

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Merkez Askeri Komisyon Başkanı tarafından verilen 1 Ağustos Madalyası, Çin ordusundaki en yüksek onur nişanesi. Bu madalya, ulusal egemenlik ile güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasına ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernleştirilmesinin ilerletilmesine üstün katkılarda bulunan ordu personeline veriliyor. Askeri yetkililer, ülkenin silahlı kuvvetlerini Xi'nin liderliğinde güçlendirme yolculuğunda kendini gösteren örnek kişilere öncelik verileceğini söyledi. Madalya adaylığına yönelik yönetmeliği yayınlayan Merkez Askeri Komisyon Genel Ofisi, tüm seviyelerdeki askeri birimlere yeni çağda dünya klasmanında bir ordunun inşasındaki örnek kişileri seçme çağrısında bulundu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 95. yıldönümü, bu yıl 1 Ağustos'a denk gelecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Güncel, Haberler

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