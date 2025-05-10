Çin Ordusu Moskova'da Büyük Zafer Törenine Katıldı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Moskova'da düzenlenen Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü geçit törenine katıldı. Törene 10'dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri davet edildi.
MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.
Geçit törenine katılmak üzere aralarında Çin'in de bulunduğu 10'un üzerinde ülkenin silahlı kuvvetler birlikleri Rusya'ya davet edilmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel