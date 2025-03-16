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Çin, Okyanusta Modern Deniz Çiftlikleri Kuruyor

Çin, Okyanusta Modern Deniz Çiftlikleri Kuruyor
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Çin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla modern deniz çiftlikleri inşa ediyor. Bu 'mavi tahıl ambarları', gıda kaynaklarını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

JİNAN, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, sahip olduğu geniş kıyı şeridinden yararlanarak gıda güvenliğini sağlamak amacıyla okyanusta modern deniz çiftlikleri inşa ediyor.

Okyanusta "mavi tahıl ambarları" olarak adlandırılan deniz çiftliklerinin inşası, ülkenin gıda kaynaklarını çeşitlendirme çabalarını ortaya koyuyor. Çin'in deniz çiftçiliği sektörü, daha fazla yatırım ve yenilikçi teknolojiler sayesinde gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

O kadar insanı nasıl doyuracak , plan , girişim lazım. Abd ye Tavuk ,yumurta AB ye kültür balığı ihrac ediyoruz, buralara da pazar açsak ya

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