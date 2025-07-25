Çin Öğrenci Sporları Federasyonu'ndan Taiwan'a Kınama

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Öğrenci Sporları Federasyonu, Almanya'da devam eden FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda, Taiwan'ın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini, spor etkinliklerini ayrılıkçı gündemleri doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları gerekçesiyle kınadı.

Federasyondan perşembe günü yapılan açıklamada çarşamba günü düzenlenen tekvando erkekler takım madalya töreninde Taiwanlı spor yetkililerinin FISU protokollerini ihlal ederek Çin Taipei heyeti üyelerine mesaj dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada Çin heyetinin olaya müdahale ettiği ve bu esnada Taiwan tarafının saldırgan tutumu sonucu bir görevlinin yaralandığı bildirildi.

Federasyon ayrıca FISU'nun Çin heyetine destek verdiğini ve Taiwanlı yetkililere davranışlarını düzeltmeleri ve Olimpiyat protokollerine uymaları yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Olayın, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki halkın beklentilerine aykırı olduğunu belirten federasyon, DPP yetkililerinin bu tür siyasi manipülasyonlarının halk desteğinden yoksun olduğunu ve başarısızlığa mahkum kalacağını vurguladı.