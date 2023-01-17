Çin, Nükleer Atık Suların Güvenli Biçimde Bertaraf Edilmesi Konusunda Japonya'ya Çağrı Yaptı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in bir kez daha Japonya'yı ilgili tarafların makul endişelerini ciddiye almaya ve radyoaktif atık sularını bilime dayalı olarak, açık ve şeffaf şekilde bertaraf etmeye...

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in bir kez daha Japonya'yı ilgili tarafların makul endişelerini ciddiye almaya ve radyoaktif atık sularını bilime dayalı olarak, açık ve şeffaf şekilde bertaraf etmeye çağırdığını söyledi.

Wang bu açıklamayı günlük basın toplantısında Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nin radyoaktif atık sularını bu yıl ilkbahar ve yaz döneminde okyanusa borularla tahliye edeceğine ilişkin haberlere yanıt olarak yaptı.

Wang, son iki yıldır uluslararası toplumun Japon hükümetinin radyoaktif atık suları okyanusa boşaltma yönündeki tek taraflı ve hatalı kararını şiddetle sorgulayarak buna karşı çıktığını ve böyle bir eylemin deniz yaşamı ve halk sağlığı üzerinde yaratacağı etki konusunda ciddi endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Wang, Japonya halkının çoğunluğunun bu sorumsuz yaklaşıma karşı olduğunu söyledi. Yapılan ankete katılanların yüzde 55'i radyoaktif atık suyun okyanusa atılmasına karşı çıktı.

"Japon tarafının, tüm tarafların endişelerine gereken ilgiyi göstermemiş veya bunları ele almamış olması üzüntü verici" ifadelerini kullanan Wang, Japonya'nın planının meşruluğu, radyoaktif atık sulara ilişkin verilerin doğruluğu ve çevresel etkileri hakkındaki belirsizlikler konularında bilimsel ve güvenilir açıklamalar sunamadığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) şimdiye kadar Japonya'ya üç teknik görev gücü gönderdiğini ve Japonya'nın planı hakkında nihai bir karar olmadığını söyleyen Wang, ajansın Japonya'dan çok sayıda talepte bulunduğunu, açıklama istediğini veya daha iyi bertaraf planları için tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.

Wang, "Bu şartlarda Japonya'nın boşaltma planını onaylaması ve ilgili inşa projesini ilerletmesi pervasızlık ve sorumsuzluktur" dedi.

Wang, Çin'in bir kez daha Japonya'yı ilgili tarafların makul endişelerini ciddiye almaya ve radyoaktif atık sularını bilime dayalı olarak, açık ve şeffaf şekilde bertaraf etmeye çağırdığını söyledi. Wang, Japonya'nın UAEA'nın sıkı denetimine tabi olması ve deniz ortamını, tüm insanların sağlık haklarını ve çıkarlarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Wang, "Komşuları, diğer paydaşları ve ilgili uluslararası kurumlardan izin ve (bunlarla) tam istişare olmaksızın Japonya, radyoaktif atık suları okyanusa boşaltmaya başlamamalı" dedi.