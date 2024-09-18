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Çin, Nükleer Araştırma Tesislerini Uluslararası Bilim İnsanlarına Açıyor

Çin, Nükleer Araştırma Tesislerini Uluslararası Bilim İnsanlarına Açıyor
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Çin Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Liu Jing, 12 nükleer araştırma tesisinin uluslararası bilim insanlarına açılacağını duyurdu. Bu adım, nükleer teknoloji alanında uluslararası işbirliğini artırmayı hedefliyor.

VİYANA, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Liu Jing, Çin'in küresel işbirliğini geliştirmek üzere 12 nükleer araştırma tesisi ve test platformunu uluslararası bilim insanlarına ve kuruluşlara açacağını söyledi.

Liu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yıllık genel konferansı çerçevesinde Pazartesi günü düzenlenen toplantıda bu tesisler Çin İleri Araştırma Reaktörü, yeni nesil tokamak cihazı Huanliu-3 ve Beishan Yeraltı Araştırma Laboratuvarı'nın bulunduğunu belirtti.

Söz konusu tesisler temel nükleer araştırma, izotop üretimi, nükleer ortam simülasyonu, ekipman testi ve radyoaktif atıklar arıtım ve bertarafı gibi alanları kapsıyor.

"Kalkınma İçin Paylaşmak" temalı toplantı, Çin'in UAEA'ya katılımının 40. yıldönümü dolayısıyla nükleer teknoloji araştırma ve geliştirme alanında uluslararası işbirliğini teşvik amacıyla Çin Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlendi.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi Başkanı Yu Jianfeng, toplantıda yaptığı konuşmada UAEA ile işbirliğini derinleştirip uluslararası işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Yu, Çin'in nükleer araştırma tesislerini bilim insanlarına açmasının, nükleer teknolojinin küresel çapta ilerlemesine katkıda bulunması temennisini dile getirdi.

Çin'in nükleer enerjinin geliştirilmesindeki kayda değer başarılarından övgüyle bahseden UAEA Genel Direktör Yardımcısı Mikhail Chudakov, UAEA ile Çin Ulusal Nükleer Şirketi arasında uzun süredir devam eden verimli ilişkiye dikkat çekti.

Çin'in daha fazla nükleer araştırma ve geliştirme tesisini bilim insanlarına açma kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Chudakov, bu adımın ajansın üye ülkeleri destekleme konusundaki teknik kapasitesini daha da güçlendireceğini belirtti.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi ve Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Pazartesi akşamı Çin'in UAEA'ya katılımının 40. yıldönümü vesilesiyle Viyana'daki BM merkezinde ortaklaşa resepsiyon düzenledi. Etkinliğe aralarında UAEA temsilcileri ve Viyana'daki yabancı elçilerin bulunduğu 200'den fazla kişi katıldı.

Çin'in BM ve Viyana'daki Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Li Song, Çin ve UAEA'nın son 40 yılda tatbiki işbirliğini genişlettiğini ve nükleer enerjinin gelişimini ortaklaşa desteklediğini ifade etti.

Li, uluslararası güvenlikte ortaya çıkan sorunları ele almak, küresel yayılmanın önlenmesi rejimini korumak ve nükleer enerji ve teknolojinin Küresel Güney'in yararına kullanılmasını teşvik etmek üzere UAEA ve üye ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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