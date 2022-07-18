Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022. RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022. Son zamanlarda, Rongjiang ilçesi, çiftçilerin hasat mevsimi boyunca karpuz satışlarını artırmasına yardımcı olmak için çeşitli karpuz festivalleri düzenledi. Geçen birkaç yıl içinde, köylülerin gelirlerini artırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla Rongjiang'a yeni karpuz çeşitleri getirildi. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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