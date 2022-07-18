Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi

RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022.

RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022. Son zamanlarda, Rongjiang ilçesi, çiftçilerin hasat mevsimi boyunca karpuz satışlarını artırmasına yardımcı olmak için çeşitli karpuz festivalleri düzenledi. Geçen birkaç yıl içinde, köylülerin gelirlerini artırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla Rongjiang'a yeni karpuz çeşitleri getirildi. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title