Çin, Nijerya'nın İç İşlerine Müdahaleye Karşı Çıktı

Yu, Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Yu, Çin'in Nijerya hükümetinin kendi ulusal gerçeklerine uygun bir kalkınma yolunu izlemesini kararlılıkla desteklediğini belirtti.

Yu, ABD'ye atıfla, "Çin, herhangi bir ülkenin iç işlerine din veya insan hakları bahanesiyle müdahalesine karşıdır. Keyfi yaptırım ve güç kullanımı tehdidini reddediyoruz." diye konuştu.

Nijerya ile stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Yu, Çin'in Nijerya'nın iç güvenliğini sağlaması ve terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.