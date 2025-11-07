Haberler

Çin, Nexperia İçin Yarı İletken İhracatını Kolaylaştırıyor

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Nexperia'nın tedariklerinin yeniden başlaması için yarı iletken ihracat ruhsatı başvurularını hızla onayladığını duyurdu. Aynı zamanda, Hollanda'nın müdahalelerinin yarı iletken tedarik zincirlerinde kargaşa yarattığını ifade etti.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Nexperia Çin tedariklerinin yeniden başlamasını kolaylaştırmak üzere Çinli ihracatçıların yarı iletken ihracat ruhsatı başvurularını vakit geçirmeksizin onayladıklarını ve uygun ihracatlara muafiyet tanıdıklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu adımın, küresel yarı iletken üretiminin ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini korumaya yönelik sorumlu tutumlarını gösterdiğini belirtti.

Sözcü, Hollanda'nın Nexperia'nın içişlerine yönelik uygunsuz müdahalesinin, bu küresel zincirlerde kargaşa ve kaosa yol açtığını vurguladı.

He, "Hollanda tarafının, Çin-Hollanda ve Çin-Avrupa Birliği ekonomik ve ticari ilişkilerinin genelini ve üretimin ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini korumak üzere sorumlu bir tutum sergileyerek Çin ile aynı yönde çalışmasını, şirketlerin içişlerine müdahale etmeye son vermesini ve Nexperia sorununa yapıcı çözümler bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
