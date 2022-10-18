Çin, Nesat Tayfununun Getireceği Şiddetli Yağışlar Yüzünden Alarmda

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC) Salı günü, Çin'in güneyindeki kıyı bölgelerinde soğuk hava ve yılın 20. tayfunu olan Nesat'ın bileşik etkisiyle güçlü rüzgar ve sağanakların beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC) Salı günü, Çin'in güneyindeki kıyı bölgelerinde soğuk hava ve yılın 20. tayfunu olan Nesat'ın bileşik etkisiyle güçlü rüzgar ve sağanakların beklendiğini söyledi.

Çin'in ulusal gözlemevi olan merkeze göre Yangtze Nehri'nin güney kesimleri, Çin'in güneyinden Taiwan Boğazı'na kadar bazı bölgeler ve Güney Çin Denizi'nin kuzey kesimlerinde fırtına etkili olacak.

NMC, Doğu Çin Denizi civarında bazı kıyı bölgeleri, Taiwan Boğazı, Bashi Kanalı, Güney Çin Denizi, Qiongzhou Boğazı ve Beibu Körfezi'nde ise Salı gün içerisinden Çarşamba'ya kadar fırtına şiddetinde rüzgarların görüleceğini söyledi.

Hainan Adası, Leizhou Yarımadası ve Guangxi'nin bazı kesimlerinde Salı'dan Perşembe'ye kadar görece güçlü sağanaklar yaşanacak.

NMC Pazartesi günü Nesat Tayfunu için en yüksek üçüncü seviye alarm olan sarı alarmı, kıyı rüzgarları için de sarı alarmı yeniden ilan etmişti.